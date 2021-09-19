Узбекистан приступил в Азербайджане к производству автомобилей

19 сентября, 15:41

В Азербайджанском городе Гаджигабул, 17 сентября 2021 года, состоялось торжественное открытие производственной линии АО «UzAuto Motors» и СП ООО «СамАвто», сообщает Trend со ссылкой на UzAuto Motors.

Кроме того, в рамках альянса с General Motors, «UzAuto Motors» объявил о начале продаж автомобилей Chevrolet в Азербайджане.

Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод «Азермаш СР», который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку.

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года.

На первом этапе сотрудничества на производственных мощностях «Азермаш СР» планируется выпускать и реализовывать автомобили Chevrolet Nexia, Chevrolet Cobalt, на втором этапе Chevrolet Damas и Chevrolet Labo в общем количестве до 5 000 единиц. А так же автобусы СамАвто до 1000 единиц в год.

Напомним, что в марте 2020 года производство автомобилей Chevrolet было запущено в Казахстане. Производство автобусов «СамАвто» в Казахстане было налажено в мае текущего года.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.