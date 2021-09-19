Узбекистан приступил в Азербайджане к производству автомобилей

В Азербайджанском городе Гаджигабул, 17 сентября 2021 года, состоялось торжественное открытие производственной линии АО «UzAuto Motors» и СП ООО «СамАвто», сообщает Trend со ссылкой на UzAuto Motors.

Кроме того, в рамках альянса с General Motors, «UzAuto Motors» объявил о начале продаж автомобилей Chevrolet в Азербайджане.

Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод «Азермаш СР», который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку.

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года.

На первом этапе сотрудничества на производственных мощностях «Азермаш СР» планируется выпускать и реализовывать автомобили Chevrolet Nexia, Chevrolet Cobalt, на втором этапе Chevrolet Damas и Chevrolet Labo в общем количестве до 5 000 единиц. А так же автобусы СамАвто до 1000 единиц в год.

Напомним, что в марте 2020 года производство автомобилей Chevrolet было запущено в Казахстане. Производство автобусов «СамАвто» в Казахстане было налажено в мае текущего года.