Саяд Ализаде находится в тяжелом состоянии

19 сентября, 14:29

В состоянии заразившегося коронавирусом певца Саяда Ализаде не наблюдается позитивных изменений.

Об этом  сообщил родственник певца Разим Гасымов. Он сказал, что С.Ализаде подключен к аппарату искусственного дыхания, находится в тяжелом состоянии: «На данный момент в состоянии Саяд бея нет никаких позитивных изменений, оно остается тяжелым. Врачи делают всё возможное» (цитата по АПА).

Отметим, заразившийся коронавирусом С.Ализаде несколько дней назад был помещен в Центральный таможенный госпиталь, подключен к аппарату ЭКМО.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.