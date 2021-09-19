ООН продолжит убеждать талибов в необходимости инклюзивного правительства



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не оставит попыток убедить талибов в необходимости инклюзивного правительства.

«Ситуация развивается в непредсказуемом направлении. Мы все хотим, чтобы в Афганистане было инклюзивное правительство. Мы все хотим, чтобы власти Афганистана уважали права человека, особенно женщин и девочек. Мы все хотим, чтобы Афганистан никогда больше не был оплотом террористов. Мы все хотим, чтобы Афганистан боролся с незаконным оборотом наркотиков. Но очень сложно сказать, что произойдет на самом деле», — отметил Гутерриш в интервью, опубликованном на сайте Центра новостей ООН, передает «Анадолу».

Гутерриш считает, что в данный момент ООН способна, как минимум, увеличить объем гуманитарной помощи Афганистану.

«Мы не оставим попыток объяснить талибам, что для них самих чрезвычайно важно иметь инклюзивное правительство, состоящее из представителей всех этнических групп и включающее женщин. Мы будем пытаться объяснить им, что девочки должны учиться, а женщины – иметь возможность работать», — подчеркнул генсек.

Гутерриш выразил надежду на то, что удастся побудить талибов к сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с терроризмом.

По его словам, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс находится в Кабуле, чтобы обсудить с руководством движения «Талибан» вопросы безопасной доставки и справедливого распределения гуманитарной помощи.

Кроме того, Гриффитс должен донести до талибов опасения ООН по поводу соблюдения прав человека в Афганистане, сказал Гутерриш.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но, если мы не будем пытаться наладить диалог, эта страна, вероятнее всего, пойдет по неверному пути», — сказал генсек.

Гуттериш подчеркнул, что ООН приложит усилия для мобилизации международного сообщества с целью оказания гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана.

«Нужно обеспечить афганцев продуктами питания и медикаментами. Нас также беспокоит опасность полного коллапса экономики Афганистана из-за нынешнего положения в стране и международных санкций. Международное сообщество должно найти способы финансового оживления афганской экономики», — отметил он.

Генсек ООН предостерег, что крах экономики Афганистана будет иметь разрушительные последствия для жизни простых афганцев, спровоцирует массовый исход населения, что неизбежно повлечет за собой дестабилизацию всего региона.