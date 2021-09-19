В Pfizer решили отозвать антитабачную продукцию из-за риска онкологии



Американская компания Pfizer отозвала из продажи все запасы препарата против курения Chantix (в Европе носит название Champix) после выявления в нем химических веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу компании 19 сентября.

Агентство отмечает, что Pfizer прекратила поставки препарата в июне и попросила дистрибьюторов препарата остановить продажи.

При этом в компании заверили, что риска скорого развития болезни у пациентов нет. Там рекомендовала продолжать принимать препарат по рецепту, а после обратиться к лечащему врачу для замены на другое лекарство.