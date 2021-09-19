Эксперт назвал продукты для укрепления иммунитета осенью



Турецкий врач Джума Эмироглу назвал изданию Cumhuriyet, как укрепить иммунитет осенью. Эмироглу считает, что в рационе должно быть достаточно витамина B12, который позволяет бороться с возникшей депрессией и подавленностью. Осень с наступление холодной погоды иммунная система человека подвергается давлению, а метаболизм страдает из-за температурных колебаний.

Преодолеть негативные последствия периода можно с помощью сбалансированного питания. Для этого необходимо употреблять продукты, богатые кальцием и белком. «В этой связи следует употреблять продукты, содержащие кальций и белок, такие как молоко, соевое молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курица, рыба», — утверждает Эмироглу.

Также на столе должны быть представлены продукты, содержащие витамин C и антиоксиданты. «Шиповник, брокколи, апельсин, лимон, мандарин, киви, репчатый лук, кресс-салат, руккола, красный перец являются кладезями витамина С», — говорит врач. Богаты селеном морепродукты, грибы, кунжут, цельнозерновые, репчатый лук, чеснок, яйца – их тоже надо употреблять в пищу.

Не следует отказываться от пищи, богатой цинком. Это индейка, бобовые, тыквенные семечки, миндаль, грецкие орешки, фисташки. Цинк противодействует повреждениям, которые вызывают свободные радикалы.

Помимо того, в рационе должно быть достаточно продуктов, богатых омега-3. Это рыба, авокадо, семена льна. Полезны богатые витамином D яйца, молоко, лосось, хотя этот витамин вырабатывается в основном на солнце. В целом, важно не только правильно питаться, но и спать в достаточном количестве и употреблять качественную воду.