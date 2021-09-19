МИД Ирана: Территориальная целостность соседних стран для ИРИ важнее всех других вопросов

19 сентября, 12:01


Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Тренд.

По его словам, региональное сотрудничество – основа мира и стабильности. «Текущие процессы должны перерасти в коллективное сотрудничество, и это единственный выход», – подчеркнул он.

Хатибзаде отметил, что для Ирана очень важно развитие соседних стран. «Все соседи должны понимать, что развития, мира и стабильности в регионе можно достичь только путем коллективного сотрудничества», – сказал он.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.