Председатель бундестага против разрастания его состава



Председатель бундестага Вольфганг Шойбле опасается, что дальнейшее расширение состава этого законодательного органа ФРГ может поставить под угрозу его работоспособность.

Такое мнение политик высказал в интервью германской газете Der Tagesspiegel.

«Глядя на численность следующего состава бундестага, я обеспокоен», — заявил Шойбле. В силу ожидающегося роста количества законодателей «способность бундестага в целом функционировать находится под угрозой», полагает он.

По словам Вольфганга Шойбле, одно из «самых больших его политических разочарований» заключается в том, что в течение текущего законодательного периода не удалось провести эффективную избирательную реформу.

В нынешнем, 19-м, созыве бундестага в его состав входили 709 членов. Между тем, как отмечает агентство AFP, стандартный состав — 598 депутатов. По оценкам экспертов, по итогам предстоящих выборов этот показатель, скорее всего, увеличится.

При этом, по подсчетам авторитетной общественной организации — Федерального объединения налогоплательщиков (Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.) со штаб-квартирой в Берлине — содержание законодательного органа на данном этапе уже обходится на 333 млн евро дороже, чем при его стандартной комплектации.