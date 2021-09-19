Al Arab: Эр-Рияд намерен обратиться к России для закупки С-400



Соединенные Штаты вывели с территории Саудовской Аравии свои зенитные комплексы THAAD и Patriot, однако «свято место пусто не бывает», пишет британское издание Al Arab.

США приняли решение о выводе своих зенитных комплексов с территории Саудовской Аравии, объясняя это тем, что их количество ограниченно и они требуются в других регионах, в частности, для противостояния с Китаем. Однако такой подход совсем не радует Эр-Рияд, постоянно подвергающийся воздушным атакам со стороны хуситов, пишет издание.

В настоящее время на территорию Саудовской Аравии введены греческие системы Patriot из состава 114-го боевого крыла ВС Греции, но это временное решение. В Эр-Рияде задумались об альтернативе американским системам ПРО/ПВО, способным обеспечить безопасность государства.

Издание, ссылаясь на источники в руководстве Саудовской Аравии, пишет, что Эр-Рияд намерен обратиться к России для закупки зенитной ракетной системы С-400. При этом саудиты настроены решительно, они намерены сохранить хорошие отношения с США при условии, что те не будут препятствовать их усилиям по приобретению «необходимого оружия».

«Саудовская Аравия обратится к России как к единственной логической альтернативе для замены ракетных комплексов THAAD и Patriot усовершенствованной системой С-400», — пишет издание.

При этом в Эр-Рияде серьезно надеются, что сделка с Россией по закупке С-400 не приведет к кризису, подобному турецкому. США слишком дорожат отношениями с Саудовской Аравией, тратящей огромные суммы на американское оружие, уверены эксперты. К тому же в королевстве принято ставить свои интересы выше других.

Таким образом Саудовская Аравия нацелилась на российские зенитные системы в качестве альтернативы американским, других вариантов пока нет, подводит итог Al Arab.