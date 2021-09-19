Семья убитых в результате авиаудара США не приняла извинения Вашингтона

19 сентября, 10:35


Родственники погибших в Кабуле в результате авиаудара США мирных граждан отказываются принимать извинения Вашингтона, и просят убежища в безопасной стране.

Ранее глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что Пентагон признает «трагической ошибкой» убийство 29 августа в Афганистане в результате удара с американского дрона 10 мирных жителей, в том числе семерых детей, передает «Анадолу».

Близкие погибших заявили, что не принимают извинений Вашингтона и считают действия США военным преступлением.

Они призвали мировую общественность не закрывать глаза на случившееся, и заставить виновных предстать перед судом.

Брат убитого в результате авиаудара США 43-летнего инженера Зумарая Ахмади Ромал Ахмади рассказал, что жертвами атаки стали трое его детей.

В день инцидента Ромал Ахмади также находился в доме, сначала подумал, что произошел теракт.

«Мы не принимает такие извинения. Путь все видят, что мы не виновны. Путь они с нами свяжутся, и возместят убытки. Они должны заплатить за кровь. Мы были невиновны», — сказал он.

Ахмади рассказал, что из-за США их обвинили в пособничестве террористам ДЕАШ, это стало для семьи угрозой. США должны помочь нам уехать из страны, сказал он.

Дядя Зумарая Ахмади Мухаммед Несим же призвал мировую общественность не закрывать глаза на это преступление. Это военное преступление, виновные должны предстать перед судом, сказал он.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.