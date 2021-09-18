Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев

Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера [в пятницу] с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство [в США] на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами», — заявил дипломат.

Он отметил помощь в эвакуации со стороны радикального движения «Талибан». «Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения», — заключил Прайс.