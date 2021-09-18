Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев

18 сентября, 22:58

Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера [в пятницу] с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство [в США] на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами», — заявил дипломат.

Он отметил помощь в эвакуации со стороны радикального движения «Талибан». «Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения», — заключил Прайс.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.