Скончался снимавшийся в китайских фильмах азербайджанский спортсмен

Азербайджанский спортсмен Садиг Гасанов, обучавшийся в Пекинском спортивном университете, скончался.

Он длительное время страдал от рака, сообщает Report.

Завтра его похоронят на кладбище в селе Гюнешли Джалилабадского района, где спортсмен родился.

Отметим, что Садиг Гасанага оглы Гасанов родился в 1985 году. Он является выпускником исторического факультета Сумгайытского государственного университета. По окончании бакалавриата на бюджетной основе поступил в Пекинский спортивный университет в Китае, где потом поступил в докторантуру.

Долгие годы С.Гасанов занимался кикбоксингом, тайским боксом, таеквондо, ушу саньда, боями без правил, многократно становился чемпионом страны и достойно представлял Азербайджан в Китае по этим видам спорта.

Он также становился победителем соревнований по фитнесу в Китае и снимался в экшн-фильмах в этой стране.