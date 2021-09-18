Скончался снимавшийся в китайских фильмах азербайджанский спортсмен

18 сентября, 21:27

Азербайджанский спортсмен Садиг Гасанов, обучавшийся в Пекинском спортивном университете, скончался.

Он длительное время страдал от рака, сообщает Report.

Завтра его похоронят на кладбище в селе Гюнешли Джалилабадского района, где спортсмен родился.

Отметим, что Садиг Гасанага оглы Гасанов родился в 1985 году. Он является выпускником исторического факультета Сумгайытского государственного университета. По окончании бакалавриата на бюджетной основе поступил в Пекинский спортивный университет в Китае, где потом поступил в докторантуру.

Долгие годы С.Гасанов занимался кикбоксингом, тайским боксом, таеквондо, ушу саньда, боями без правил, многократно становился чемпионом страны и достойно представлял Азербайджан в Китае по этим видам спорта.

Он также становился победителем соревнований по фитнесу в Китае и снимался в экшн-фильмах в этой стране.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.