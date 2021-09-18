Песков объяснил, почему часы Путина во время голосования показывали 10-е число

Часы на руке президента России Владимира Путина показывали 10-е число, когда он голосовал на выборах, потому что на них не была установлена дата. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому у него там стоит другая дата, пояснил Песков.

Путин, как сообщал Кремль, принял участие в голосовании 17 сентября. Новость об этом сопровождалась коротким видео, распространенном пресс-службой президента. На нем президент садится за компьютер, щелкает по двум клавишам, кладет руку на мышку, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

Пользователи соцсетей, обратившие внимание на дату на часах Путина, предполагали, что сюжет о его голосовании может быть «консервой» — то есть снятым заранее постановочным видео.

Версию о том, что на часах Путина может быть неправильная дата, подтвердили журналисты «Дождя». Они изучили видеорепортаж с полигона в Нижегородской области, который Путин в тех же часах посещал 13 сентября — на том видео часы показывали 6-е число.

«Медуза» также обращала внимание, что для голосования онлайн нужен мобильный телефон, на который должно прийти сообщение с паролем, а Путин лишь две недели назад заявлял, что телефоном не пользуется. Песков объяснил это тем, что президент проголосовал с помощью телефона одного из помощников.