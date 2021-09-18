В Баку прошла акция по очистке побережья

В связи с Международным днем ​​очистки побережья 18 сентября прошла традиционная акция по очистке побережья, совместно организованная общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и ОАО «Чистый город».

К акции под лозунгом «Пусть берега останутся чистыми», организованной на территории пляжа Бильгя, присоединились министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, более 100 волонтеров из числа молодежи, представители партнерских организаций, сообщает общественное объединение IDEA

Основная цель мероприятия — пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к участию в деле защиты морской окружающей среды.

Во время мероприятия участники акции, снабженные необходимыми санитарными принадлежностями, рассортировали мусор,собранный на морском побережье, и определили виды отходов, наиболее часто встречающиеся на пляжах. Для более эффективной организации процесса сбора мусора на территорию была привлечена спецтехника. Затем собранный мусор был сдан на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.