ЦИК России опроверг данные об ущемлении избирательных прав

ЦИК России подготовил доклад, который опровергает информацию движения в защиту прав избирателей «Голос», включенного в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, о миллионах россиян, ограниченных в пассивном избирательном праве. Об этом в субботу заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.
«Мы читали уже все доклады — еще далеко было до выборов — и поразились миллионам высосанных из пальца избирателей, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши вообще сложно представить, — сказала она. — У нас уже доклад готов давно, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения».