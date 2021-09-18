ЦИК России опроверг данные об ущемлении избирательных прав

18 сентября, 19:00

 

ЦИК России подготовил доклад, который опровергает информацию движения в защиту прав избирателей «Голос», включенного в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, о миллионах россиян, ограниченных в пассивном избирательном праве. Об этом в субботу заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Мы читали уже все доклады — еще далеко было до выборов — и поразились миллионам высосанных из пальца избирателей, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши вообще сложно представить, — сказала она. — У нас уже доклад готов давно, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения».

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.