Азербайджанские истребители выступят с показательной программой в Турции

18 сентября, 18:15

Группа военнослужащих и авиационные силы ВВС Азербайджана примут участие в фестивале «Технофест-2021».

На фестивале, который стартует 21 сентября в Стамбуле, запланированы показательные полеты двух истребителей «МиГ-29» ВВС Азербайджана, сообщает министерство обороны страны.

Отметим, что фестиваль продлится до 26 сентября.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.