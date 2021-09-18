Ученые выяснили, что COVID-19 мутирует для лучшего распространения по воздуху

18 сентября, 18:00

Ученые школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда пришли к выводу, что коронавирус мутирует для того, чтобы активнее распространяться по воздуху, пишет британское издание Daily Mail.

По данным экспертов, частицы «альфа»-штамма распространяются воздушно-капельным путем в 100 раз быстрее, чем «уханьский» штамм COVID-19. Эксперты сосредоточились на исследовании «альфа»-штамма, так как он стал доминирующим в Великобритании к январю 2021 года.

В эксперименте, который проводился с мая 2020 года по апрель 2021 года, приняли участие 49 человек, инфицированных «альфа»-штаммом. Добровольцы дышали через специальный аппарат в течение 30 минут без маски, а затем — полчаса в маске.

В результате ученые установили, что люди, инфицированные «альфа»-штаммом выпускают в воздух от 43 до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, кто заражен другим вариантом вируса.

Увеличение числа передаваемых частиц появилось еще до возникновения «дельта»-штамма . Исследователи уверены, что COVID-19 мутирует и это дает ему возможность лучше и быстрее передаваться по воздуху. Кроме того ученые выяснили, что обычная медицинская маска способна удерживать до 48% вирусных частиц.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.