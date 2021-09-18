Энгин Озер: Анкара и Ереван могут нормализовать отношения в ближайшие месяцы

Турция и Армения готовятся к восстановлению межгосударственных отношений. Об этом свидетельствуют заявления представителей двух стран. И хотя некоторые эксперты со скепсисом оценивают подобные перспективы, разговоры о восстановлении отношений между Турцией и Арменией становятся все более предметными. Как известно, президент Турции Эрдоган выдвинул на этот счет ряд конкретных условий Еревану, а прозвучавшее на днях заявление премьера Армении Пашиняна подтверждает тот факт, что месседж турецкого лидера, по всей вероятности, был услышан. О том, что правительство Армении готово обсудить поступающие из Турции сигналы по поводу установления диалога, Пашинян заявил в среду на правительственном часе в парламенте. Итак, насколько велика вероятность нормализации отношений Анкары и Еревана?

«Есть действительно такой большой шанс на сегодня. И работа в этом направлении идет. Притом, речь идет не только о восстановлении дипотношений, могут быть налажены как экономические, так и культурные контакты между странами».

Об этом в беседе с Minval.az сказал турецкий политолог Энгин Озер, подчеркнув, что Турция ожидает первый шаг от Еревана.

«Как только Ереван заявит о полном разблокировании транспортных коммуникаций на Кавказе, в частности, Зангезурского коридора, Турция предпримет ответные шаги», — подчеркнул эксперт. При этом частичное разблокирование транспортного сообщения между странами, как подчеркнул политолог, уже состоялось.

«Как мы знаем, сейчас уже над территорией Арменией летают азербайджанские и турецкие самолеты – воздушное пространство над Южном Кавказом открыто. Это первый маленький шаг к диалогу», – отметил Озер.

Ответный шаг со стороны Турции, как считает наш собеседник, который последует за заявлением Армении о разблокировании коммуникаций и открытии Зангезурского коридора, станет снятие экономического эмбарго с Еревана Анкарой. И тогда Ереван, конечно же, точно откажется от иранских товарных фур, которые пытаются пробраться по территории Азербайджана в Армению без всяких международных торговых деклараций, отмечает политолог.

«После запуска Зангезурского коридора, можно будет говорить о полноценном экономическом сотрудничестве, и даже о турецких инвестициях в армянскую экономику. При этом, хочу подчеркнуть, что такое развитие событий выгодно в-первую очередь Армении, а не Турции. Армения, которая тридцать лет живет в условиях жесточайшего экономического эмбарго и целиком зависит от транзитов через Грузию, вряд ли чувствует себя комфортно. Прямой диалог всегда лучше, чем конфликт, и я думаю, что в течение нескольких месяцев вопрос о восстановлении межгосударственных отношений с Арменией будет решен», — отметил Энгин Озер.

Что касается вопроса о так называемом «геноциде армян», который стал одним из условий Эрдогана, турецкий политолог отмечает, что Анкара пока не ставит вопрос с «геноцидом» для Армении жестко во главу угла – Турция пока согласна оставить обсуждения на этот счет в подвешенном состоянии, главное, чтобы он не поднимался Ереваном в прямых контактах с Анкарой.

«Я очень положительно смотрю на возможность восстановления отношений Турции и Армении. И особенно в экономическом плане, поскольку развитие торгово-экономических связей между Ереваном и Анкарой безусловно закрепят мир и безопасность в регионе, что, в-первую очередь, укрепит и фактор безопасности в отношениях Азербайджана и Армении», — продолжил политолог.

По его словам, усиление экономического влияния Турции в Армении – важный стратегический плюс для региона, в Анкаре смотрят на этот процесс и вообще перспективу обмена товарами с Ереваном весьма позитивно.

«К тому же сейчас в Турции сейчас проживают и работают как минимум 60 тысяч армян из Армении. С открытием границ и нормализации отношений этот поток трудовой миграции только усилится. И в Турции это прекрасно понимают и поощряют – вполне понятно, что все те армяне, которые живут или зарабатывают в тюркских странах, гораздо больше заинтересованы в мире и процветании между Арменией, Турцией и Азербайджаном, чем реваншисты в Ереване» — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров