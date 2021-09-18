Замглавы Пентагона считает Россию в краткосрочной перспективе большей угрозой, чем Китай

18 сентября, 10:33

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Россия будет представлять для Америки и Европы основной вызов в ближайшие годы. По мнению замминистра, в краткосрочной перспективе Москва может быть большей угрозой, чем Пекин, передает пресс-служба Пентагона. Минобороны США намерено взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы.

«В ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов, с которым мы сталкиваемся в военной сфере. <…> Российское поведение — в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере — является главным вызовом для США и их союзников»,— сказал Кол по видеосвязи на конференции в Литве.

Замглавы Пентагона считает, что Россия становится «все более напористым противником». По его словам, Москва пытается усиливать свое глобальное влияние и «играть подрывную роль на мировой арене», в том числе, настраивая государства Запада на разногласия. Кол также считает, что Россия слишком часто «подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». Замминистра пообещал, что ВС США обеспечат «надежное и эффективное сдерживание».

﻿

Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.