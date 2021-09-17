Путин в ходе голосования воспользовался телефоном своего помощника

17 сентября, 22:39

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью электронного голосования, используя телефон одного из помощников. Об этом рассказал изданию «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально», — сказал Песков

Путин проголосовал онлайн 17 сентября, напоминает «Дождь». Журналисты обратили внимание, что на видео, которое распространила пресс-служба Кремля, у президента нет мобильного телефона, который необходим для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием.

Мобильный телефон необходим для того, чтобы зарегистрироваться на электронное голосование и проголосовать онлайн. На телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании.

3 сентября Путин говорил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».