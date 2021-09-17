Путин в ходе голосования воспользовался телефоном своего помощника

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью электронного голосования, используя телефон одного из помощников. Об этом рассказал изданию «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально», — сказал Песков

Путин проголосовал онлайн 17 сентября, напоминает «Дождь». Журналисты обратили внимание, что на видео, которое распространила пресс-служба Кремля, у президента нет мобильного телефона, который необходим для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием.

Мобильный телефон необходим для того, чтобы зарегистрироваться на электронное голосование и проголосовать онлайн. На телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании.

3 сентября Путин говорил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона.