Часы Путина отстают на неделю

17 сентября, 21:50

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель обратил внимание, что на видео, на котором Владимир Путин голосует на выборах онлайн, на часах президента стоит 10-е число.

Пост об этом он опубликовал в твиттере. Вероятно, дата на часах президента отстает на неделю.

В комментариях к публикации Френкеля многие предположили, что видео с голосованием президента записано заранее. Об этом же написали некоторые СМИ, в том числе «Настоящее время».

«Дождь» обнаружил, что на учениях «Запад 2021», на которых Путин побывал 13 сентября, президент России носил те же часы. При этом тогда на часах была видна цифра 6, то есть дата так же отставала на семь дней.

При этом Владимир Путин проголосовал онлайн, несмотря на то, что, по его словам у него нет телефона. Для голосования онлайн необходим мобильный телефон, поскольку на него приходит код для подтверждения участия в голосовании.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — объяснил это пресс-секретарь президента Песков.

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Москва в роли «ангела мира» — это было бы смешно, если бы не было так грустно

17 сентября, 15:20

Двухсторонние и трехсторонние военные учения, проводимые Азербайджаном вместе с союзниками, в последнее время находятся в фокусе внимания экспертного сообщества, и не только. Беспрецедентные по своему масштабу и интенсивности проведения, они, несомненно, представляют собой серьёзный «сигнал», особенно если проводятся, к примеру, в Лачинском районе, совсем рядом с Лачинском коридором. Тем более что этот коридор в последнее время все чаще становится предметом острых обсуждений.

Как уже сообщал Minval.az, Мария Захарова, спикер российского МИДа, накануне заявила, что Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями. Она отметила, что азербайджанская сторона «с пониманием отнеслась к этой позиции», но при этом не стала раскрывать каких-либо других деталей. Проще говоря, Москва обеспокоилась учениями.

Можно было бы, конечно, в который раз отметить, что России, в конце концов, следовало бы перестать лезть туда, куда её никто не просит, и не указывать суверенным странам, что им можно, а что нельзя делать на их собственной территории. Тем более что Баку и Анкара неоднократно подчёркивали, что их союз не направлен против третьих стран, подразумевая при этом Москву. Но при этом в Турции открыто говорили и говорят, что расценивают любую угрозу против Азербайджана как угрозу против себя. И именно этот месседж свел на нет для Азербайджана риск открытого вмешательства определенных сил в 44-дневную войну на стороне Армении, и силы эти действовали «исподтишка».

С другой стороны, накануне Россия провела учения «Запад-2021», в которых участвовал и армянский батальон, а минобороны сообщало, что в ходе учений использовался и опыт боевых действий в Карабахе. Не припомним, чтобы Азербайджан по этому поводу «доводил свою позицию» до сведения России. Но Баку озвучивал неоднократно, причем, публично свою озабоченность по другим вопросам — к примеру, планам России по модернизации армянской армии (сегодня стало известно, что российский производитель оружия ORSIS возобновил сотрудничество с Минобороны Армении), пропуску иранских грузовиков в Карабах, реализации трехстороннего заявления, в частности, вывода армянских вооруженных формирований. Словом, Баку открыто обозначает проблемы. Но встречает ли с пониманием Москва позицию азербайджанской стороны? Вряд ли. Иначе сейчас мы наблюдали бы в Лачинском коридоре совершенно другую картину. В случае же с иранскими грузовиками, не стерпев демонстративного игнора со стороны росмиротворцев, Баку пришлось взять ситуацию в свои руки и самому решить проблему. Это был сильный ход Алиева.

Вчера же стало известно, что «миротворцы», оказывается, продолжают пропускать в регион иностранцев без согласия Баку: член Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони принял участие в церемонии открытия Центра франкофонии в Ханкенди вместе с мэром Арнувиля Паскалем Доллем. В своем заявлении азербайджанский МИД в привычной для «мамедъяровской эпохи» манере не решился назвать вещи своими именами, но ведь все очевидно: французы оказались в Ханкенди не сами по себе. Почему же в таком случае у Байрамова не захотели упрекнуть Москву в данной ситуации? Довел ли наш МИД свою позицию по дипломатическим каналам до Москвы?

Пока у нас нет ответов на эти вопросы. Но все чаще мы становимся свидетелями, что именно Москва открыто предпринимает действия, которые могут привести к серьёзной дестабилизации. И при этом в Москве любят рассказывать, как её усилиями была остановлена прошлой осенью война, стремясь предстать в образе «ангела мира». Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. В реальности все иначе, и в Азербайджане совершенно иное мнение по вопросу «миротворчества» Москвы, которая продолжает опекать Ереван. А по данным армянской прессы, в Москве на днях состоялись переговоры с азербайджанской стороной, в ходе которых удалось согласовать детали будущего документа, и «Ереван остался, в целом, доволен результатом»…

У каждого должно быть понимание, что ситуация не разрешится в скором времени: азербайджанцы ждали восстановления своего суверенитета 30 лет, и наивно было бы полагать, что оставшиеся вопросы можно решить за несколько месяцев. Теперь все нам стоит снова набраться терпения — война научила, что справедливость рано или поздно все равно восторжествует. Однако уже сейчас ясно, что ситуация будет оставаться напряженной, как минимум, в ближайшие четыре года.

Поэтому необходимо как можно скорее взять под контроль Лачинский коридор и решить одну из главных на сегодняшний день проблем, приносящих головную боль. И поторопиться с началом процесса реинтеграции. И еще осознавать, что вполне вероятны попытки перекроить статус-кво, сложившийся уже после 44-дневной войны — и со стороны сепаратистов, и ереванских реваншистов, и внешних игроков, которые явно не руководствуются принципом «не навреди». Но им всем придется считаться с послевоенными реалиями.

Максуд Салимов