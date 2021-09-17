Близкие погибших оккупантов митингуют в Ереване

Акция протеста родственников погибших военнослужащих проходит на площади Республики в Ереване, они требуют отменить концерт в честь Дня независимости.

Одновременно на площади идет репетиция мероприятий, приуроченных к 21 сентября.

Депутат от блока «Айастан» Гегам Назарян, принимающий участие в протестной акции, отмечает, что собравшиеся не против празднования Дня независимости, однако считают неприемлемым тратить на это мероприятие два миллиона долларов.

«Могилы парней еще свежи, у нас есть пленные и пропавшие без вести. Организовывать столь масштабные мероприятия неприемлемо, это самообман. Нужно было посовещаться с семьями погибших или пленных», — подчеркнул Назарян, добавив, что его сын Абгар погиб за независимость, и отмечать этот день нужно, но и об уважении к горю близких, к их трауру забывать нельзя.

Он также выступил против шествия к военному пантеону «Ераблур» в этот день.

Отец другого погибшего заявил, что Никол Пашинян превратил их жизни «в кромешную тьму, лишенную красок».

«Теперь же он организует «красочное мероприятие». Пусть поедет в Воротан и организует там, если может», — сказал мужчина, слова которого приводит «Спутник».

Ранее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о планах властей провести 21 сентября красочное мероприятие по случаю Дня независимости вызвало неоднозначные оценки в обществе. В частности, против подобной программы высказались некоторые родители погибших военнослужащих и оппозиционеры.