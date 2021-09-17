Повысилась учетная ставка ЦБА

17 сентября, 19:00

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 6,25 до 6,5 процента.

Как говорится в сообщении ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок также повышен на 0,25 процентных пункта – с 6,75 до семи процентов, а нижний – с 5,75 до шести процентов.

Отмечается, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

«Указанные факторы ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен. Предотвращение отклонения инфляции от цели в горизонте прогноза обуславливает выход денежно-кредитной политики из фазы паузы», – говорится в заявлении ЦБ.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе.

Заметим, что учетная ставка на уровне в 6,25 процента сохранялась в Азербайджане с 18 декабря 2020 года.

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Эрдоган: Ранее в Карабахе ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция

17 сентября, 19:54

«Нет второй страны, настолько же принципиально ведущей себя перед лицом трагедий, как Турция. Ранее в Ираке, Сирии, Ливии, Карабахе, а теперь в Афганистане ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция».

Об этом в своем выступлении перед жителями Мерсина сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжает вести себя так же гуманно, руководствуясь принципами братства и человечности, но в дальнейшем не будет нести в одиночку ответственность в вопросах, связанных с миграцией: «Турция распростерла объятия для миллионов переселенцев. Мерсин – один из наших регионов, приютивших наибольшее число мигрантов и лиц, подвергшихся террору, принявших на себя большую нагрузку в этом плане. Но пришло время другим кругам, в том числе и европейским странам, действовать более реально и предпринимать практические шаги в вопросе, связанном с мигрантами. Мы отстаиваем принципы гуманизма, но в дальнейшем не допустим, чтобы ни Мерсин, ни другие наши провинции испытывали нагрузку, связанную с переселенцами» (цитата по АПА).