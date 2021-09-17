Повысилась учетная ставка ЦБА

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – с 6,25 до 6,5 процента.

Как говорится в сообщении ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок также повышен на 0,25 процентных пункта – с 6,75 до семи процентов, а нижний – с 5,75 до шести процентов.

Отмечается, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

«Указанные факторы ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен. Предотвращение отклонения инфляции от цели в горизонте прогноза обуславливает выход денежно-кредитной политики из фазы паузы», – говорится в заявлении ЦБ.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе.

Заметим, что учетная ставка на уровне в 6,25 процента сохранялась в Азербайджане с 18 декабря 2020 года.