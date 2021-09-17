Facebook удалил аккаунты критиков карантинных мер в Германии



Социальная сеть Facebook удалила 150 аккаунтов, страниц и групп, связанных с немецким движением Querdenker («Мыслящие нестандартно»), которое критикует меры, принятые властями для борьбы против пандемии коронавируса, в том числе аккаунт основателя Querdenker Михаэля Бальвега.

Глава отдела безопасности компании Facebook Натаниэль Глейчер в беседе с агентством dpa назвал этот шаг первой в мире акцией, направленной против объединения, которое причиняет «координированный вред обществу» (coordinated social harm). Уточняется, что страницы движения были удалены и в соцсети Instagram, тогда как мессенджера WhatsApp, тоже принадлежащего концерну Facebook, это не коснулось.

По словам Глейчера, публикации, связанные с движением Querdenker, содержат ложную информацию на темы здоровья, разжигают ненависть и подстрекают к насилию.

Михаэль Бальвег уже заявил, что намерен в судебном порядке добиваться отмены блокировки ресурсов.