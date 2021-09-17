Facebook удалил аккаунты критиков карантинных мер в Германии

17 сентября, 17:54


Социальная сеть Facebook  удалила 150 аккаунтов, страниц и групп, связанных с немецким движением Querdenker («Мыслящие нестандартно»), которое критикует меры, принятые властями для борьбы против пандемии коронавируса, в том числе аккаунт основателя Querdenker Михаэля Бальвега.

Глава отдела безопасности компании Facebook Натаниэль Глейчер в беседе с агентством dpa назвал этот шаг первой в мире акцией, направленной против объединения, которое причиняет «координированный вред обществу» (coordinated social harm). Уточняется, что страницы движения были удалены и в соцсети Instagram, тогда как мессенджера WhatsApp, тоже принадлежащего концерну Facebook, это не коснулось.

По словам Глейчера, публикации, связанные с движением Querdenker, содержат ложную информацию на темы здоровья, разжигают ненависть и подстрекают к насилию.

Михаэль Бальвег уже заявил, что намерен в судебном порядке добиваться отмены блокировки ресурсов.

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Эрдоган: Ранее в Карабахе ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция

17 сентября, 19:54

«Нет второй страны, настолько же принципиально ведущей себя перед лицом трагедий, как Турция. Ранее в Ираке, Сирии, Ливии, Карабахе, а теперь в Афганистане ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция».

Об этом в своем выступлении перед жителями Мерсина сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжает вести себя так же гуманно, руководствуясь принципами братства и человечности, но в дальнейшем не будет нести в одиночку ответственность в вопросах, связанных с миграцией: «Турция распростерла объятия для миллионов переселенцев. Мерсин – один из наших регионов, приютивших наибольшее число мигрантов и лиц, подвергшихся террору, принявших на себя большую нагрузку в этом плане. Но пришло время другим кругам, в том числе и европейским странам, действовать более реально и предпринимать практические шаги в вопросе, связанном с мигрантами. Мы отстаиваем принципы гуманизма, но в дальнейшем не допустим, чтобы ни Мерсин, ни другие наши провинции испытывали нагрузку, связанную с переселенцами» (цитата по АПА).