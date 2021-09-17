В Китае произошла утечка более 200 тонн крепкого алкоголя

Мощное землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в китайской юго-западной провинции Сычуань. Подземные толчки спровоцировали утечку более 200 тонн байцзю (традиционный китайский алкогольный напиток, наиболее близкий к водке), сообщает The Paper.
По информации издания, землетрясение повредило хранилище с байцзю и уничтожило 170 фарфоровых сосудов с этим напитком. Разлив ликвидируют более 50 спасателей.
Газета South China Morning Post, в свою очередь, передает об эвакуации более 76 тысяч местных жителей. Также сообщается, что в пострадавший регион направили 4 тысячи спасателей. Согласно последним данным, три человека погибли и 88 пострадали от землетрясения.