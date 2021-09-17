В Китае произошла утечка более 200 тонн крепкого алкоголя

«Нет второй страны, настолько же принципиально ведущей себя перед лицом трагедий, как Турция. Ранее в Ираке, Сирии, Ливии, Карабахе, а теперь в Афганистане ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция».

Об этом в своем выступлении перед жителями Мерсина сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжает вести себя так же гуманно, руководствуясь принципами братства и человечности, но в дальнейшем не будет нести в одиночку ответственность в вопросах, связанных с миграцией: «Турция распростерла объятия для миллионов переселенцев. Мерсин – один из наших регионов, приютивших наибольшее число мигрантов и лиц, подвергшихся террору, принявших на себя большую нагрузку в этом плане. Но пришло время другим кругам, в том числе и европейским странам, действовать более реально и предпринимать практические шаги в вопросе, связанном с мигрантами. Мы отстаиваем принципы гуманизма, но в дальнейшем не допустим, чтобы ни Мерсин, ни другие наши провинции испытывали нагрузку, связанную с переселенцами» (цитата по АПА).