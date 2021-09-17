НАНА: Армяне пытались увезти из Азыхской пещеры 90 ящиков с археологическими находками

17 сентября, 14:10

Армяне пытались увезти из Азыхской пещеры 90 ящиков с археологическими находками. Об этом сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли.

Он сообщил, что экспедиция Института истории НАНА занимается археологическими раскопками на территории древнего поселения Узерликтепе в Агдаме.

«Точный список памятников в Агдаме еще не подготовлен. В Карабахе уничтожены все памятники, за исключением одного — двух религиозных. А неразрушенные были осквернены. Ни одна воюющая страна в мире не допускала такого варварства. Это качество характерно именно для армян.

Недавно группа сотрудников НАНА посетила Азыхскую пещеру. Армяне совместно с зарубежными учеными проводили там исследования. Но они не смогли забрать археологические находки, обнаруженные в пещере. После окончания войны наши сотрудники отправились в Азыхскую пещеру и привезли оттуда 90 ящиков с археологическими находками, которые армяне хотели забрать с собой. Кроме того, выяснилось, что наши военнослужащие видели такие ящики в селах около Азыхской пещеры. Нам сообщили об этом. Мы доставили в НАНА и эти ящики», — сказал Габиббейли.

Он добавил, что азербайджанские ученые приступили к археологическим раскопкам в Карабахе.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».