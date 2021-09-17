Полоскова: «Зачем Пашиняну подписывать договор с Баку, если часть руководства РФ «флиртует» с армянскими реваншистами?»

Премьер Армении Никол Пашинян в последние дни сделал несколько не типичных для его обычной риторики заявлений. Притом, скорее, с позитивным уклоном. В частности, он признал обоснованными действия азербайджанских полицейских в отношения задержания иранских грузовых фур на участках дороги Горис-Кафан, и при этом начал использовать в официальных выступлениях азербайджанские топонимы при упоминании некоторых сел. Таким образом, Пашинян, по сути, заявил сходные с азербайджанскими позиции по административному делению границ между Азербайджаном и Арменией. Кроме этого, Пашинян еще раз заявил, что Армения готова обсудить сигналы Турции о начале диалога между странами.

Можно ли считать все эти высказывания Пашиняна показателем некоего возможного старта продуктивного диалога между Арменией и Азербайджаном, в том числе, по вопросу демаркации и делимитации границ, а также по другим вопросам, в том числе, разблокированию транспортных коммуникаций? На эти и другие вопросы Minval.az ответила доктор политических наук, Государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова.

«Думаю, что такие оптимистичные выводы преждевременны. Пашинян пытается лавировать и четкой стратегии поведения как на внутриполитической арене, так и в сфере внешней политики, у него нет», – отметила эксперт.

По ее словам, «туманные намерения» находят отражение в «туманных высказываниях» Пашиняна. В том числе, и о ситуации на условной границе, которую Пашинян озвучил так: «У событий, которые происходят по протяженности армяно-азербайджанской границы, много «слоев» и подтекстов. Очень важно, чтобы мы правильно понимали и правильно переводили».

«Слушая такие речи лидера Армении, хочется вспомнить цитату из известного советского фильма и сказать: «Переведи»!». Если бы Армения и ее нынешняя, весьма пестрая, политическая элита действительно хотели бы подписания мирного договора с Баку и определенности с границей, то этот вопрос был бы давно решен, так как времени уже прошло достаточно.

Однако политики из Еревана продолжают позволять себе призывы к реваншу, часть армянской диаспоры в России, в том числе так и не выучивший русский язык гражданин России, глава Союза армян Ара Абрамян в своих «боевых листках» открыто выражает неудовольствие итогами мирных соглашений», – подчеркнула Полоскова.

Как считает наша собеседница, мировое армянское лобби сейчас вкладывает значительный ресурс в развязывание новой информационной войны против Азербайджана.

«У меня лично, как у российской гражданки, вызывает вопросы «вибрирующая» политика властей России. А именно: продолжающиеся поставки оружия Армении, публичные оскорбления в адрес Азербайджана и его народа со стороны набивших оскомину депутатов-клоунов, истеричные и безграмотные бесконечные ток-шоу. Зачем Пашиняну определяться и подписывать договор с Баку, если часть руководства России откровенно политически флиртует с армянскими реваншистами? Я думаю, что до готовности армянского премьера к искреннему и продуктивному диалогу с Азербайджаном еще очень далеко», — резюмировала политолог.

В. Мансуров