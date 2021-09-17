Литва обвинила Россию в создании газового кризиса в Европе

17 сентября, 13:40


В ближайшее время Европа может столкнутся с газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа. Об этом заявил глава минэнерго Литвы Дайвис Крейвис, передает LRT.

По его словам, Москва идет на такие меры для ускорения запуска своего газопровода. «Россия замедлила поставки газа — с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск «Северного потока-2», — отметил Крейвис.

Он надеется, что «не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа».

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».