Литва обвинила Россию в создании газового кризиса в Европе



В ближайшее время Европа может столкнутся с газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа. Об этом заявил глава минэнерго Литвы Дайвис Крейвис, передает LRT.

По его словам, Москва идет на такие меры для ускорения запуска своего газопровода. «Россия замедлила поставки газа — с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск «Северного потока-2», — отметил Крейвис.

Он надеется, что «не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа».