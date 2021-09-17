В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

17 сентября, 13:19

Обнародован прогноз погоды на 18 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-20° тепла, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем-40-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В отдельных районах Азербайджана возможны грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные, град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 11-16° тепла.

﻿

Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».