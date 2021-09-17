В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды на 18 сентября.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-20° тепла, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем-40-45%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
В отдельных районах Азербайджана возможны грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные, град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 11-16° тепла.