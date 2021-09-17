Российская компания ORSIS вновь будет поставлять оружие Армении

17 сентября, 13:25


Российское предприятие по производству высокоточного стрелкового оружия ORSIS возобновило конструктивное сотрудничество с Минобороны Армении после скандала cо срывом тендера, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор ORSIS Максим Байметов.

«Сегодня ведется ряд предконтрактных переговоров с Ереваном и можно сказать, что ORSIS открыла новую — позитивную страницу в сотрудничестве с армянской стороной», — сказал он.

Байметов отметил, что на выставке Армия-2021 руководство ORSIS встретилось с делегацией армянского военного ведомства, возглавляемой новым министром обороны Аршаком Карапетяном.

«Наши партнеры выразили живой интерес ко всей представляемой линейке оружия ORSIS, в том числе к перспективным образцам», — сказал он.

В 2019 году ORSIS включили в «черный список» поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским Минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».