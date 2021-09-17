Российская компания ORSIS вновь будет поставлять оружие Армении



Российское предприятие по производству высокоточного стрелкового оружия ORSIS возобновило конструктивное сотрудничество с Минобороны Армении после скандала cо срывом тендера, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор ORSIS Максим Байметов.

«Сегодня ведется ряд предконтрактных переговоров с Ереваном и можно сказать, что ORSIS открыла новую — позитивную страницу в сотрудничестве с армянской стороной», — сказал он.

Байметов отметил, что на выставке Армия-2021 руководство ORSIS встретилось с делегацией армянского военного ведомства, возглавляемой новым министром обороны Аршаком Карапетяном.

«Наши партнеры выразили живой интерес ко всей представляемой линейке оружия ORSIS, в том числе к перспективным образцам», — сказал он.

В 2019 году ORSIS включили в «черный список» поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским Минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов.