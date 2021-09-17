На горе Агрыдаг отметили 103-ю годовщину освобождения Баку от оккупации

17 сентября, 12:38

По инициативе функционирующего в турецкой провинции Игдыр Игдыро-азербайджанского общества поддержки единого языка, истории и культуры 103-ю годовщину освобождения от оккупации Баку отметили походом на Агрыдаг.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, выступив перед участниками похода председатель общества Зия Закир Аджар отметил, что ежегодно проводятся различные мероприятия по случаю дня освобождения Баку от армяно-большевистских отрядов.

Он напомнил, что, продолжив героические традиции Кавказской исламской армии, в прошлом году Азербайджанская Армия разгромила за 44 дня армию оккупанта-Армении и освободила исконные азербайджанские земли, и сказал, что весь тюркский мир гордится Победой, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

«Выражаем признательность нашему президенту Ильхаму Алиеву за его решительную позицию, а нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану – за полную поддержку, оказанную Азербайджану. Хотим провозгласить с Агрыдага, о котором постоянно упоминают армяне: Карабах – это Азербайджан!», — отметил З.З.Аджар.

﻿

Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».