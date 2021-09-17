США и Россия обсудят ситуацию в Украине в ходе визита Виктории Нуланд в Москву



Заместитель госсекретаря может посетить Россию осенью. Ее визит согласовывается Вашингтоном и Москвой, передает «Коммерсантъ».

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — сказал изданию источник в столице США.

Предполагается, что Виктория Нуланд встретится с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым и Андреем Руденко.

Некоторые из собеседников “Ъ” в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления и всего постсоветского пространства в Кремле заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

Именно Украина, если визит Виктории Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Госпожа Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также аннексия Россией Крыма.