США и Россия обсудят ситуацию в Украине в ходе визита Виктории Нуланд в Москву

17 сентября, 12:20


Заместитель госсекретаря может посетить Россию осенью. Ее визит согласовывается Вашингтоном и Москвой, передает «Коммерсантъ».

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — сказал изданию источник в столице США.

Предполагается, что Виктория Нуланд встретится с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым и Андреем Руденко.

Некоторые из собеседников “Ъ” в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления и всего постсоветского пространства в Кремле заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

Именно Украина, если визит Виктории Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Госпожа Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также аннексия Россией Крыма.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».