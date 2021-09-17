Париж отменил традиционное торжество в США из-за разрыва Австралией контракта по подлодкам

17 сентября, 11:38

Франция заявила об отмене торжественных мероприятий в своем посольстве в США по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения.

По информации The New York Times, это решение было принято из-за того, что Канберра отменила «контракта века» с Францией в пользу партнерства с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Париж таким образом теряет контракт, ранее заключенный с Австралией, на подлодки стоимостью $66 млрд.

В мероприятии должен был принять участие высокопоставленный представитель ВМС Франции. Сейчас он уже летит в Париж.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».