Париж отменил традиционное торжество в США из-за разрыва Австралией контракта по подлодкам

Франция заявила об отмене торжественных мероприятий в своем посольстве в США по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения.

По информации The New York Times, это решение было принято из-за того, что Канберра отменила «контракта века» с Францией в пользу партнерства с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Париж таким образом теряет контракт, ранее заключенный с Австралией, на подлодки стоимостью $66 млрд.

В мероприятии должен был принять участие высокопоставленный представитель ВМС Франции. Сейчас он уже летит в Париж.