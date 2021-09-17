32 распространенных симптома прорывного COVID, о которых нужно знать

Даже люди, получившие все дозы, все равно могут заразиться вирусом в редких случаях, известных как прорывные инфекции.
Но симптомы, которые наиболее распространены среди полностью вакцинированных людей, которые заражаются COVID-19, могут немного отличаться от симптомов невакцинированных, пишет cursorinfo.co.il.
В Великобритании люди используют приложение Zoe COVID Symptom Study с момента его запуска в 2020 году для отслеживания собственных симптомов. Самый последний анализ данных приложения опубликовали в The Lancet 1 сентября.
Исследователи обнаружили, что только 0,2 процента полностью вакцинированных пациентов в исследовании дали положительный результат на COVID.
Тем не менее, исследование все же обнаружило 906 случаев, в которых у полностью вакцинированных пациентов был положительный результат и наблюдался хотя бы один симптом. Вот о каких симптомах сообщали заболевшие:
- Высокая температура;
- Усталость;
- Насморк;
- Головная боль;
- Чихание;
- Боль в горле;
- Постоянный кашель;
- Потеря запаха;
- Хриплый голос;
- Головокружение;
- Болезненность глаз;
- Озноб или дрожь;
- Мозговой туман;
- Потеря аппетита;
- Необычная мышечная боль;
- Опухшие гланды;
- Грудная боль;
- Сбивчивое дыхание;
- Плохое настроение;
- Тошнота;
- Типичная сенная лихорадка;
- Диарея;
- Тиннитус;
- Боль в ухе;
- Боль в животе;
- Помрачнение сознаний (делирий);
- Аритмия;
- Ощущение жжения кожи;
- Сыпь на руке или туловище;
- Красные рубцы на лице или губах;
- Волдыри на ногах;
- Выпадение волос.