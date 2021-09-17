32 распространенных симптома прорывного COVID, о которых нужно знать

Даже люди, получившие все дозы, все равно могут заразиться вирусом в редких случаях, известных как прорывные инфекции.

Но симптомы, которые наиболее распространены среди полностью вакцинированных людей, которые заражаются COVID-19, могут немного отличаться от симптомов невакцинированных, пишет cursorinfo.co.il.

В Великобритании люди используют приложение Zoe COVID Symptom Study с момента его запуска в 2020 году для отслеживания собственных симптомов. Самый последний анализ данных приложения опубликовали в The Lancet 1 сентября.

Исследователи обнаружили, что только 0,2 процента полностью вакцинированных пациентов в исследовании дали положительный результат на COVID.

Тем не менее, исследование все же обнаружило 906 случаев, в которых у полностью вакцинированных пациентов был положительный результат и наблюдался хотя бы один симптом. Вот о каких симптомах сообщали заболевшие: