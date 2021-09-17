32 распространенных симптома прорывного COVID, о которых нужно знать

17 сентября, 11:25

Даже люди, получившие все дозы, все равно могут заразиться вирусом в редких случаях, известных как прорывные инфекции.

Но симптомы, которые наиболее распространены среди полностью вакцинированных людей, которые заражаются COVID-19, могут немного отличаться от симптомов невакцинированных, пишет cursorinfo.co.il.

В Великобритании люди используют приложение Zoe COVID Symptom Study с момента его запуска в 2020 году для отслеживания собственных симптомов. Самый последний анализ данных приложения опубликовали в The Lancet 1 сентября.

Исследователи обнаружили, что только 0,2 процента полностью вакцинированных пациентов в исследовании дали положительный результат на COVID.

Тем не менее, исследование все же обнаружило 906 случаев, в которых у полностью вакцинированных пациентов был положительный результат и наблюдался хотя бы один симптом. Вот о каких симптомах сообщали заболевшие:

  • Высокая температура;
  • Усталость;
  • Насморк;
  • Головная боль;
  • Чихание;
  • Боль в горле;
  • Постоянный кашель;
  • Потеря запаха;
  • Хриплый голос;
  • Головокружение;
  • Болезненность глаз;
  • Озноб или дрожь;
  • Мозговой туман;
  • Потеря аппетита;
  • Необычная мышечная боль;
  • Опухшие гланды;
  • Грудная боль;
  • Сбивчивое дыхание;
  • Плохое настроение;
  • Тошнота;
  • Типичная сенная лихорадка;
  • Диарея;
  • Тиннитус;
  • Боль в ухе;
  • Боль в животе;
  • Помрачнение сознаний (делирий);
  • Аритмия;
  • Ощущение жжения кожи;
  • Сыпь на руке или туловище;
  • Красные рубцы на лице или губах;
  • Волдыри на ногах;
  • Выпадение волос.
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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».