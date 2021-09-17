Высокий суд Лондона на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа

Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить «достоинство и репутацию» его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на решение председателя подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна сообщает Би-би-си.

По итогам закрытого заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

«Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена [королевы Елизаветы II] и близких членов ее семьи», — объяснил судья.

По его словам, он лично не знаком с содержанием завещания принца Филиппа и знает только дату его исполнения — через 90 лет.

Как уточнило издание, в данный момент в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии. Традицию нарушили лишь однажды — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставила свое имущество в доверительном управлении, чтобы после достижения 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.