Прокуроры ряда штатов пригрозили Байдену судом из-за обязательной вакцинации



Генеральные прокуроры 24 американских штатов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд в связи с введением обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных служащих и работников частных компаний, подрядчиков правительства.

Ранее в суд с требованием признать последние инициативы администрации США неконституционными уже обратился штат Аризона.

«Мы, генеральные прокуроры 24 штатов, пишем, чтобы опротестовать вашу попытку сделать вакцинацию обязательной для частных лиц … Ваш план — губителен и контрпродуктивен. С политической точки зрения, этот указ вряд ли завоюет сердца и умы — он просто приведет к большему скептицизму. И как минимум некоторые американцы всего лишь покинут рынок труда вместо того, чтобы подчиниться», — говорится в обращении юристов Байдену, текст которого приводит газета Hill.

Генеральные прокуроры, среди которых представители в основном республиканских штатов — Аризоны, Флориды, Оклахомы, Техаса и других, утверждают, что решение Байдена «незаконно». Они объясняют это тем, что президент задействовал редко используемое положение закона, применение которого несколько раз оспаривалось в суде.

«Мы призываем вас пересмотреть незаконный и вредоносный план и позволить людям принимать собственные решения. Если ваша администрация не поменяет свой курс, нижеподписавшиеся генеральные прокуроры штатов будут добиваться всех доступных юридических возможностей, чтобы привлечь вас к ответственности и поддержать верховенство закона», — написали они в письме.

В телеобращении к нации Байден ранее представил стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусной пандемией. Перечень инициатив включает указ, обязывающий привиться всех федеральных служащих и работников компаний – подрядчиков федерального правительства. По его словам новые вакцинационные требования охватывают порядка 100 миллионов американцев – две трети рабочей силы в стране.