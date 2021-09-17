Пашинян и Раиси обсудили ситуацию с иранскими грузовиками

17 сентября, 10:35

В Душанбе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Пашинян отметил, что важность региональных отношений особо подчеркнута в плане действий правительства Армении. В этом контексте он отметил важность заявления президента Ирана, согласно которому для Ирана важно развивать отношения с соседями.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-иранских многосторонних отношений, вопросы, связанные с организацией бесперебойных грузоперевозок между двумя странами, а также вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе, сообщила пресс-служба армянского премьера.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».