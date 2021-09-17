Пашинян и Раиси обсудили ситуацию с иранскими грузовиками

В Душанбе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Пашинян отметил, что важность региональных отношений особо подчеркнута в плане действий правительства Армении. В этом контексте он отметил важность заявления президента Ирана, согласно которому для Ирана важно развивать отношения с соседями.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-иранских многосторонних отношений, вопросы, связанные с организацией бесперебойных грузоперевозок между двумя странами, а также вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе, сообщила пресс-служба армянского премьера.