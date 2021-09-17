Михайлов: Попытки Армении избежать налаживания отношений с Анкарой и Баку могут обернуться для нее потерей государственности

Руководство Армении продолжает наступать на одни и те же «грабли самомнения» о якобы собственной независимой политики, которая, дескать, идёт во благо армянскому народу. В действительности же это, конечно, не так – ни на какое благо политика премьер-министра Никола Пашиняна не идет. Об этом в беседе с Minval.az заявил российский журналист и политолог Евгений Михайлов.

По его словам, после подписания ноябрьских соглашений 2020 года Пашинян выдержал длительную паузу, решая вопросы о собственном переизбрании, играя с Россией и Азербайджаном в откровенные «кошки-мышки».

«Обещая при этом полностью выполнить трехсторонние соглашения, прилюдно заявляя о том, что региону нужен мир, а Армении разблокирование границ, Пашинян, на мой взгляд, остался всё тем же политиком, который изначально намеревался не соблюдать собственные обещания и продолжает делать буквально всё для того, чтобы последние из активных армян покинули страну в надежде на лучшую жизнь в других странах», — отметил российский политолог.

При этом, по мнению Михайлова, попытки Пашиняна вывести Армению из блокады, используя при этом грузинские транспортные коммуникации, говорят, конечно же, о том, что все заявленные ранее гарантии выполнения ноябрьских соглашений являются очередными армянскими сказками, не имеющими ничего общего с действительностью.

В этом смысле политолог задается вопросом: реальны ли, в таком случае, надежды Пашиняна и готова ли Грузия пойти навстречу Еревану в ущерб возможного в этом случае ухудшения отношений с Азербайджаном и Турцией? И, по словам Михайлова, «ответ скорее отрицательный, так как экономический потенциал указанных стран в самой Грузии несоизмеримо больше, чем любые иные проекты с Арменией».

Поэтому, по его заключению, у Еревана нет иного выхода, кроме как соблюдать достигнутые договоренности и только уже после их выполнения Армения может рассчитывать и на совместные проекты с Грузией.

«Я искренне переживаю за армянский народ, который, на мой взгляд, в своих ожиданиях светлого будущего будет вновь обманут интригами Никола Пашиняна», — отмечает российский политолог.

Сами интриги, по его словам, налицо и они очевидны – правительство Армении вместо того, чтобы уже идти по пути деконфронтации с Турцией и Азербайджаном при уже созданных для этого условиях и договоренностях, пытается втянуть в регион Францию и США. Играет Пашинян, по его убеждению, в том числе и на том, «что эти страны являются членами МГ ОБСЕ и остались у разбитого корыта, после того, как Россия взяла на себя основную роль модератора миротворческого процесса по урегулированию карабахского конфликта».

Как убежден эксперт, все попытки Еревана избежать налаживания добрососедских отношений с Анкарой и Баку могут обернуться для него полной потерей государственности.

«И здесь дело не в новой войне и не в том, что Армении бросятся помогать иные игроки. Может наступить такой момент, когда население республики в поисках лучшей жизни и не дожидаясь «печенек Пашиняна», сделает свой окончательный выбор в пользу массовой иммиграции и сама страна просто станет территорией для заселения тех, кто сможет на ней жить и развиваться», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров