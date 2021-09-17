Северная Корея расширяет производство оружейного урана

17 сентября, 10:15

КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

«Размер новой [производственная] площадки равняется примерно 1000 кв. м, там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг. Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%», — сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.

Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее. В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.

Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».