В Италии все граждане без COVID-паспорта будут уволены с работы

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Указ правительства опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Постановление вступит в силу через месяц — 15 октября.

Те итальянцы, которые проигнорируют распоряжение кабинета министров будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до €1500. На удаленную работу указ не распространяется.

По подсчетам кабмина, COVID-паспортом придется обзавестись 23 млн работников.