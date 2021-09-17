В Италии все граждане без COVID-паспорта будут уволены с работы

17 сентября, 09:31

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Указ правительства опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Постановление вступит в силу через месяц — 15 октября.

Те итальянцы, которые проигнорируют распоряжение кабинета министров будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до €1500. На удаленную работу указ не распространяется.

По подсчетам кабмина, COVID-паспортом придется обзавестись 23 млн работников.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».