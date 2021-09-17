В Бразилии признали право собак на возмещение морального вреда

17 сентября, 09:15

Суд бразильского штата Парана впервые в истории страны признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание O Antagonista.

В статье говорится, что шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо получили статус «заинтересованной стороны» вместе с защищающей их некоммерческой организацией. В результате животным могут присудить порядка 2 тыс. реалов (более 27 тыс. рублей) в качестве моральной компенсации.

Издание приводит сова адвоката и зоозащитницы Эвелин Палуду, утверждающей, что случай в Паране — это важный прецедент.

«Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический», — сказала она.

Разбирательство связано с инцидентом, произошедшем в августе прошлого года. В полицию города Кашкавел сообщили о собаках, оставшихся без присмотра на долгое время. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили больных изможденных голодом животных — хозяева в это время были на отдыхе.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».