Операция на бедре сорвала гастроли Элтона Джона

Элтон Джон перенес даты гастролей по странам Европы и Великобритании из-за запланированной операции на бедре.

По словам британского музыканта, его тур Farewell Yellow Brick Road в Европе и Соединенном Королевстве пришлось перенести на 2023 год. «В конце моего летнего отпуска я неудачно упал на твердой поверхности и с тех пор страдаю от серьезной боли и дискомфорта в бедре. Несмотря на интенсивные процедуры физиотерапии и лечение специалистов, боль усиливалась», – приводит «Газета.ру» слова музыканта.

Элтон Джон выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, однако, пишет он, это будет проще, чем давать трехчасовые концерты в рамках тура. После этого он перенесет операцию, чтобы попробовать возобновить американскую часть гастролей.