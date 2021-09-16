Операция на бедре сорвала гастроли Элтона Джона

17 сентября, 01:00

Элтон Джон перенес даты гастролей по странам Европы и Великобритании из-за запланированной операции на бедре.

По словам британского музыканта, его тур Farewell Yellow Brick Road в Европе и Соединенном Королевстве пришлось перенести на 2023 год. «В конце моего летнего отпуска я неудачно упал на твердой поверхности и с тех пор страдаю от серьезной боли и дискомфорта в бедре. Несмотря на интенсивные процедуры физиотерапии и лечение специалистов, боль усиливалась», – приводит «Газета.ру» слова музыканта.

Элтон Джон выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, однако, пишет он, это будет проще, чем давать трехчасовые концерты в рамках тура. После этого он перенесет операцию, чтобы попробовать возобновить американскую часть гастролей.

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Мамедов: 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы

16 сентября, 23:31

Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы», — написал он.