«ИрАэро» приступила к реализации авиасообщения между Нахчываном и Гянджой

В международном аэропорту Нахчыван увеличивается количество международных и внутренних рейсов.
Авиакомпания «ИрАэро», действующая в России, запустила первый рейс по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван, сообщает «Репорт».
В международном аэропорту Нахчыван увеличивается количество международных и внутренних рейсов.
Авиакомпания «ИрАэро», действующая в России, запустила первый рейс по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван, сообщает «Репорт».
Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы», — написал он.