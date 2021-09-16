«ИрАэро» приступила к реализации авиасообщения между Нахчываном и Гянджой

16 сентября, 23:17

В международном аэропорту Нахчыван увеличивается количество международных и внутренних рейсов.

Авиакомпания «ИрАэро», действующая в России, запустила первый рейс по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван, сообщает «Репорт».

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Мамедов: 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы

16 сентября, 23:31

Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы», — написал он.