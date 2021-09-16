«Карабах» поделил очки с «Базелем»

В Баку завершился матч 1-го тура группы H Лиги конференций по футболу между азербайджанским «Карабахом» и швейцарским «Базелем».
Итоговый счет матча – 0:0.
В Баку завершился матч 1-го тура группы H Лиги конференций по футболу между азербайджанским «Карабахом» и швейцарским «Базелем».
Итоговый счет матча – 0:0.
Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы», — написал он.