ВБ прекращает вести рейтинг Doing Business

Всемирный банк решил прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Такое решение в организации объяснили ошибками и нарушениями, которые обнаружили при подготовке предыдущих докладов. Информацию распространяет «Медуза».

В банке заявили, что в дальнейшем разработают «новый подход к оценке делового и инвестиционного климата» в странах мира.

Публикацию рейтингов временно приостановили еще в августе 2020 года, после чего началась систематическая проверка последних пяти публикаций. По ее итогам найдены существенные нарушения в отчетах 2018 и 2020 годов.