ВБ прекращает вести рейтинг Doing Business

16 сентября, 21:35

Всемирный банк решил прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Такое решение в организации объяснили ошибками и нарушениями, которые обнаружили при подготовке предыдущих докладов. Информацию распространяет «Медуза».

В банке заявили, что в дальнейшем разработают «новый подход к оценке делового и инвестиционного климата» в странах мира.

Публикацию рейтингов временно приостановили еще в августе 2020 года, после чего началась систематическая проверка последних пяти публикаций. По ее итогам найдены существенные нарушения в отчетах 2018 и 2020 годов.

﻿

ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».