Трамп заявил о грядущем конце США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стране придёт конец в ближайшие три года. Политик заявил, что с тех пор, как в должность главы государства вступил Джо Байден, Соединённые Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется», — сказал Трамп, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Newsmax.

После этой фразы бывший пресс-секретарь Трампа и ведущий программы Шон Спайсер поспешно завершил интервью.