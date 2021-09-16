Трамп заявил о грядущем конце США

16 сентября, 21:22

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стране придёт конец в ближайшие три года. Политик заявил, что с тех пор, как в должность главы государства вступил Джо Байден, Соединённые Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется», — сказал Трамп, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Newsmax.

После этой фразы бывший пресс-секретарь Трампа и ведущий программы Шон Спайсер поспешно завершил интервью.

﻿

ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».