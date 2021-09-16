Байрамов коснулся незаконного визита депутатов Франции на азербайджанские территории

16 сентября, 21:08

Незаконный визит депутатов Франции на азербайджанские территории наносит вред усилиям по восстановлению мира в регионе в постконфликтный период.

Об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, принимая сегодня делегацию во главе с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили существующую ситуацию по региональной безопасности, в том числе выполнение трехсторонних заявлений, сотрудничество с международными организациями и другие вопросы.

Стороны также обменялись мнениями по повестке двустороннего азербайджано-французского сотрудничества, отметив наличие потенциала для развития сотрудничества и выразив взаимный интерес в этом контексте.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».