Байрамов коснулся незаконного визита депутатов Франции на азербайджанские территории

Незаконный визит депутатов Франции на азербайджанские территории наносит вред усилиям по восстановлению мира в регионе в постконфликтный период.

Об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, принимая сегодня делегацию во главе с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили существующую ситуацию по региональной безопасности, в том числе выполнение трехсторонних заявлений, сотрудничество с международными организациями и другие вопросы.

Стороны также обменялись мнениями по повестке двустороннего азербайджано-французского сотрудничества, отметив наличие потенциала для развития сотрудничества и выразив взаимный интерес в этом контексте.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.