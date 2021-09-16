Гасанов: Попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы

16 сентября, 19:41

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, министр проинформировал о работах, проделанных нашей армией на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны, завершившейся славной победой азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отметив, что попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы, министр отметил важность правильной оценки этого вопроса международным сообществом и принятия соответствующих мер.

T.Клаар отметил, что Европейский союз готов оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».