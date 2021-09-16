Гасанов: Попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, министр проинформировал о работах, проделанных нашей армией на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны, завершившейся славной победой азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отметив, что попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы, министр отметил важность правильной оценки этого вопроса международным сообществом и принятия соответствующих мер.

T.Клаар отметил, что Европейский союз готов оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.