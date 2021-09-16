Захарова рассчитывает на скорейший запуск делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы

Россия призывает к скорейшему запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении. Об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку и в Ереван. Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса. Параллельно будем продолжать совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе», — сказала она (цитата по Trend).