Захарова рассчитывает на скорейший запуск делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы

16 сентября, 19:00

Россия призывает к скорейшему запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении. Об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку и в Ереван. Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса. Параллельно будем продолжать совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе», — сказала она (цитата по Trend).

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».