Ильхам Алиев подписал указ о координации деятельности по разминированию

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по координации по разминированию в Азербайджанской Республике».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, в целях усиления координационной работы по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана Кабмину поручено в трехмесячный срок утвердить требования к деятельности по разминированию с учетом международных стандартов гуманитарного разминирования и проинформировать об этом президента Азербайджана.