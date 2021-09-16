Ильхам Алиев подписал указ о координации деятельности по разминированию

16 сентября, 17:03


Президент Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по координации по разминированию в Азербайджанской Республике».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в целях усиления координационной работы по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана Кабмину поручено в трехмесячный срок утвердить требования к деятельности по разминированию с учетом международных стандартов гуманитарного разминирования и проинформировать об этом президента Азербайджана.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.