Франция обвинила США в срыве контракта с Австралией по подводным лодкам

Франция обрушилась с критикой на США и Австралию из-за неожиданного разрыва контракта французской фирмы Naval Group с правительством в Канберре о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. «Говоря без обиняков, это просто удар в спину. Это разрушение доверия, и я очень разгневан», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции France Info в четверг, 16 сентября, передает DW.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

«Мы установили с Австралией отношения доверия. Это доверие теперь предано», — констатировал Ле Дриан. Он также обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

«Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь — этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота», — подчеркнул глава МИД Франции.

Со своей стороны министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли назвала случившееся «очень плохой новостью для приверженности данным обещаниям» и ужасным решением в сфере международной политики. «Теперь мы видим, как США относятся к своим союзникам и партнерам», — отметила она. Парли также пообещала сделать все, чтобы минимизировать потери для Naval Group. «Потребуются объяснения. У нас есть контракты. Нужно, чтобы австралийцы объяснили, как они намерены выпутываться из этого», — сказала она.